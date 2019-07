Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist nach Angaben seiner Anwältin mit einer unbekannten chemischen Substanz vergiftet worden.

Inzwischen sei er aus dem Krankenhaus entlassen und zurück ins Gefängnis gebracht worden. Nawalny selbst wies in seinem Blog die von offizieller Seite vorgebracht Erklärung zurück, er sei wegen einer schweren allergischen Reaktion behandelt worden. Er habe nie eine Allergie gehabt.



Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Präsident Putin. Er war am Mittwoch zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden, weil er zu nicht genehmigten Protestaktionen aufgerufen hatte. Er hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Demonstrationen organisiert, was ihm immer wieder kurze Haftstrafen einbrachte.