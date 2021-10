Russlands Präsident Putin hat wegen der Coronakrise in seinem Land eine arbeitsfreie Woche ausgerufen.

Bei einem Treffen mit Behördenvertretern sagte er, er unterstütze den Vorschlag, arbeitsfreie Tage vom 30. Oktober bis zum 7. November im ganzen Land zu erklären. In dieser Zeit sind auch Schulferien. Putin rief die Bürger auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Heimische Impfstoffe wie Sputnik V sind im ganzen Land verfügbar, westliche Präparate wie die von Biontech/Pfizer hingegen nicht. Innerhalb eines Tages registrierten die Behörden mehr als 34.000 Neuinfektionen, es gab rund 1.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Putin hatte sich wegen mehrerer Corona-Fälle in seinem direkten Umfeld zuletzt für mehr als zwei Wochen in Quarantäne begeben. Auch zum Klimagipfel nach Glasgow wird anders als zunächst angekündigt nicht persönlich reisen.

