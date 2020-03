Der russische Präsident Putin geht trotz der Ölpreis-Entwicklung und eines Wertverlusts des Rubels von einer baldigen Stabilisierung der Wirtschaft aus.

Er sei sicher, dass das Land die turbulente Periode ruhig überstehen werde, erklärte Putin bei einem Treffen mit Investoren in Moskau. Es bestehe die Chance, dass wichtige Industriezweige schließlich stärker würden und sich besser für den Wettbewerb aufstellen könnten. Russlands Ölmarkt steht seit Wochenbeginn in einem Preiskrieg mit Saudi-Arabien. Moskau und Riad konnten sich nicht darauf verständigen, die bisherige Vereinbarung über reduzierte Fördermengen zu verlängern. Gegenüber dem US-Dollar und dem Euro verlor der Rubel deutlich an Wert.