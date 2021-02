Der russische Präsident Putin lehnt einen Dialog mit den Anhängern des inhaftierten Regierungskritikers Nawalny ab.

Es könne kein Gespräch mit Hooligans und Provokateuren geben, sagte ein Sprecher Putins in Moskau. Gestern hatten Anhänger Nawalnys im ganzen Land demonstriert. Nach Schätzungen der Beobachtergruppe OVD-Info wurden über 5.300 Menschen festgenommen. Nawalnys Frau Julia wurde wegen Teilnahme an den Protesten mit einer Geldstrafe belegt.



Die Staatsanwaltschaft unterstützte einen Antrag der Gefängnisbehörde, die Bewährungsstrafe von Nawalny in eine Gefängnisstrafe umzuwandeln. Der Oppositionspolitiker war bei seiner Rückkehr nach Moskau am 17. Januar festgenommen und einen Tag später zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Als Grund nannte das Gericht einen Verstoß gegen Bewährungsauflagen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.