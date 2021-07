Russlands Präsident Putin hat Wochen nach einem Vorfall mit einem britischen Kriegsschiff nahe der Halbinsel Krim die Kampfkraft der russischen Marine gerühmt.

Er sagte bei einer Parade in St. Petersburg, man sei in der Lage, jeden Feind unter Wasser, über Wasser und in der Luft zu erkennen und bei Bedarf unvorbereitet einen Schlag gegen ihn auszuführen.



Bei dem Zwischenfall im Schwarzen Meer im Juni hatte Russland nach eigenen Angaben Warnschüsse abgefeuert und Bomben nahe dem britischen Kriegsschiff HMS Defender abgeworfen, um es aus den dortigen Gewässern zu vertreiben. Großbritannien wies diese Darstellung zurück.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.