Russland hat offenbar eine neue Überschallwaffe getestet.

Nach Angaben des Kremls beobachtete Präsident Putin in einem Kontrollraum des Verteidigungsministeriums, wie im Raketenstützpunkt Dombarowski im Ural eine Überschallrakete gestartet wurde. Ihr Ziel sei der 6.000 Kilometer entfernte Stützpunkt Kura auf der Halbinsel Kamtschatka gewesen, teilte der Kreml in Moskau mit. Bereits im März hatte Putin neue Waffensysteme angekündigt. Das Militär soll seinen Angaben zufolge eine Art Gleiter entwickelt haben, der auf eine Internkontinentalrakete gesetzt wird. Er sei fünfmal so schnell wie der Schall, könne Atomwaffen transportieren und aufgrund der Geschwindigkeit nicht abgefangen werden.