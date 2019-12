Nach dem jüngsten Gefangenenaustausch in der Ostukraine dringen Moskau und Kiew auf eine schnelle Waffenruhe in dem Konfliktgebiet.

Wie der Kreml mitteilte, gab es ein Telefonat zwischen dem russischen Präsidenten Putin und seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj. Beide Seiten äußerten demnach die Hoffnung, dass in naher Zukunft ein vollständiger Waffenstillstand an der Frontlinie umgesetzt wird.



Zuvor hatten beide Länder ihren Streit über den Gastransit beigelegt. Vertreter der Konzerne Gazprom und Naftogaz unterzeichnet einen neuen Vertrag für die Durchleitung von russischem Gas nach Westeuropa. Die Ukraine erhält dafür Gebühren. Russland will künftig verstärkt die Ostseepipeline Nord Stream 2, deren Bau derzeit wegen US-Sanktionen ruht, für Lieferungen nach Deutschland nutzen.