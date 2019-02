Der russische Präsident Putin warnt die USA davor, nukleare Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren. Putin sagte in seiner Rede zur Lage der Nation in Moskau, sollte dies geschehen, würde Russland nicht nur die Länder ins Visier nehmen, in denen solche Waffen aufgestellt würden - sondern auch die USA selbst.

Russland werde entschlossen reagieren, sei aber nicht auf Konfrontation aus und werde auch nicht den ersten Schritt tun, um Mittelstreckenwaffen mit nuklearen Sprengköpfen in Europa zu installieren. Putin führte aus, er sei sicher, die US-Regierung könne rechnen - also solle sie einmal zusammenzählen, mit welcher Geschwindigkeit und welcher Bandbreite Russland Waffensysteme entwickle. Die Vereinigten Staaten sollten daher die Risiken genau abwägen, bevor sie weitere Schritte unternähmen.

Mehr Wohlstand für russische Staatsbürger

In seiner inzwischen 15. Rede zur Lage der Nation äußerte sich Putin auch ausführlich zur sozialen Situation in Russland. Er gab das Ziel aus, den Wohlstand des Landes zu steigern. Vor allem Familien sollten profitieren. Dazu würden mehr staatliche Hilfen und Steuerfreibeträge gewährt. Ziel sei es unter anderem, die Geburtenrate anzuheben. Um das zu erreichen, will der Präsident zum Beispiel die Betreuung von Kleinkindern ausbauen. Andere Maßnahmen sollen Familien den leichteren Erwerb eines Eigenheims ermöglichen, etwa durch Steuervorteile oder Unterstützung bei Hypotheken.



Putin verwies auch auf die hohe Zahl an Menschen in Russland, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Dies betreffe vor allem Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Renter. Der russische Präsident kündigte deshalb eine Erhöhung der Renten an.