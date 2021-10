Der russische Präsident Putin hat den europäischen Staaten höhere Gaslieferungen zugesagt.

Zwar müssten zunächst die russischen Speicher aufgefüllt werden, erklärte Putin in Moskau. Doch sollten dann die Pegel in den europäischen Gasspeichern erhöht werden, so etwa in Deutschland und Österreich. Nach Angaben des Gazprom-Konzerns könnte damit am 9. November begonnen werden. Russische Staatsmedien feierten Putin nach seiner Ankündigung als Retter Europas.



Die Gaspreise in der EU sind aufgrund niedriger Lagerbestände und einer hohen Nachfrage stark gestiegen. Beobachter hatten den Verdacht geäußert, dass Gazprom zuletzt bewusst nicht auf den europäischen Bedarf reagiert habe, um eine rasche Inbetriebnahme der Ostee-Pipeline "Nord Stream 2" durchzusetzen. Moskau weist dies zurück.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.