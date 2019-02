Der russische Präsident Putin hat das Ziel ausgegeben, den Wohlstand des Landes zu steigern.

In einer Rede an die Nation sagte Putin, vor allem Familien sollten profitieren. Dazu würden mehr staatliche Hilfen und Steuerfreibeträge gewährt. Ziel sei es unter anderem, die Geburtenrate anzuheben. Um das zu erreichen, will der Präsident zum Beispiel die Betreuung von Kleinkindern ausbauen. Andere Maßnahmen sollen Familien den leichteren Erwerb eines Eigenheims ermöglichen, etwa durch Steuervorteile oder Unterstützung bei Hypotheken.



Putin verwies auch auf die hohe Zahl an Menschen in Russland, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Dies betreffe vor allem Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Renter. Putin kündigte deshalb eine Erhöhung der Renten an.



Es war Putins 15. Rede an die Nation.