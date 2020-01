Das russische Volk soll nach den Worten von Präsident Putin die endgültige Entscheidung über die von ihm vorgeschlagenen Verfassungsänderungen haben.

Es sei notwendig, dass die Menschen in den Wahllokalen erklärten, ob sie die Änderungen wollten, sagte Putin bei einem Treffen mit Kommunalvertretern in einem Moskauer Vorort. Nur wenn das Volk gesprochen habe, werde er die Novelle unterzeichnen oder eben nicht. - Putin will die Machtverteilung zwischen Parlament, Ministerpräsident und Präsident neu ausrichten. So sollen die Abgeordneten künftig Ministerpräsidenten und die Ressortchefs nominieren; dem Staatsrat soll eine größere Rolle zugewiesen werden und der Vorrang russischer Gesetze vor internationalem Recht festgeschrieben werden. Die Präsidentschaft soll gestärkt werden, indem der Staatschef Richter, Ministerpräsidenten und Minister entlassen kann und den Oberbefehl über Streitkräfte und Sicherheitsbehörden behält.



Das Parlament hat den Verfassungsänderungen vergangene Woche in erster von drei Lesungen bereits zugestimmt.