Der russische Präsident Wladimir Putin dürfte nach Einschätzung des SPD-Politikers Erler bei der Volksabstimmung über die Verfassungsänderung eine Mehrheit bekommen. Putin hatte gestern die Zustimmung der Duma für seine Pläne bekommen und signalisiert, dass er nach 2024 im Amt bleiben will.

"Er geht kein Risiko ein", sagte Erler heute früh im Deutschlandfunk. Putin stehe bei der russischen Bevölkerung weiterhin für Stabilität. Außerdem habe er das Land in der Wahrnehmung der Bürger "auf die Weltbühne zurückgeführt", erläuterte Erler, der 2017 aus dem Bundestag ausgeschieden ist und bis dahin als Russland-Beauftragter der Bundesregierung tätig war.



Die Volksabstimmung ist für den 22. April geplant. Das russische Parlament hatte gestern die vom Präsidenten vorgeschlagene Verfassungsreform gebilligt. 382 Abgeordnete der Duma in Moskau stimmten in zweiter Lesung mit Ja, 44 enthielten sich, niemand stimmte dagegen. Mit der Reform sollen Amt des Präsidenten weitere Befugnisse erteilt werden.



In seiner Rede vor der Duma signalisierte Putin erstmals seine Bereitschaft, nach 2024 eine weitere Amtszeit als Präsident anzustreben. Die aktuelle Verfassung erlaubt ihm das nicht. Eine Abgeordnete der Regierungspartei schlug eine Verfassungsänderung vor, durch die die Zahl von Putins Amtszeiten wieder auf null gesetzt würde. Putin sagte, er unterstütze den Vorschlag, wenn das Verfassungsgericht ihn billige.

"Das war nie richtig Demokratie"

Putin könne dann im Amt bleiben, bis er 83 Jahre alt sei, erläuterte Erler. Der SPD-Politiker verwies darauf, dass die Opposition bei den Wahlen in Russland stets unterdrückt worden sei. "Das war nie richtig Demokratie", sagte er.

Der Kreml-Kritiker Nawalny hatte erklärt, die Vorschläge seien ein Versuch, Putin zum Präsidenten auf Lebenszeit zu machen.