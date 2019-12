In Moskau sind Maskierte gewaltsam in die Büroräume des russischen Oppositionsführers Nawalny eingedrungen.

Wie in der Vergangenheit würden Computer und Datenträger beschlagnahmt, teilte Nawalny bei Twitter mit. Der Sicherheitsapparat sei auf seine Organisation gehetzt worden, weil diese sich weigere, ein YouTube-Video mit Korruptionsvorwürfen gegen Regierungschef Medwedew zu löschen. Man habe ihn vorübergehend festgesetzt, erklärte der Kremlkritiker weiter. Nawalny veröffentlichte ein Foto bei Instagram, auf dem er mit Männern in schwarzen Uniformen, Masken und Helmen zu sehen ist.



Bereits am Mittwoch hatte Nawalny das russische Militär beschuldigt, einen seiner Mitarbeiter gekidnappt und auf eine entlegene Militärbasis in der Arktis gebracht zu haben. Das Militär wiederum erklärte, den Mann zum Militärdienst eingezogen zu haben, dem dieser sich widersetzt habe.