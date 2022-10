Kommentar zur Ukraine

US-Präsident Joe Biden hat weitere Militärhilfe einschließlich fortschrittlicher Flugabwehr-Systeme angekündigt. Die Bundesregierung hat das Flugabwehrsystem IRIS-T bislang nur versprochen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Adam Schultz / White House)

Schnell, einig und geschlossen: So sollte die Reaktion der westlichen Staatengemeinschaft wahrgenommen werden, nachdem Russland am Montag ukrainische Städte, Wohngebiete und kritische Infrastruktur bombardierte – ohne militärische Vorteile daraus ziehen zu können. Ein Vorgehen, das als Terrorismus bezeichnet werden kann. Und die westlichen Reaktionen kamen: Die russischen Angriffe wurden von den Staats- und Regierungschefs scharf verurteilt. Einige griffen zum Telefon und riefen in Kiew an. Und auch die Gruppe der G7, der sieben führenden Industriestaaten, hat mit ihrem Treffen zügig reagiert.

Die Ukraine braucht weitere Waffen

Es ist ein gutes Zeichen, dass nach gut sieben Monaten Krieg und teilweise heftigen Debatten über den richtigen Ukraine-Kurs einige der wichtigsten westlichen Staaten starke politische Signale setzen, dass sie der Ukraine zeigen „Ihr seid nicht allein“ und Russland klarmachen: Diesen Krieg dürft ihr nicht gewinnen. Das alles wird in Kiew und übrigens auch in Moskau registriert. Aber politische Absichts- und Willenserklärungen reichen schon lange nicht mehr aus. Wenn die Ukraine in die Lage versetzt werden soll, den völkerrechtswidrigen russischen Angriff erfolgreich zurückzuschlagen und besetzte Gebiete zurückzuerobern, so wie es in den letzten Wochen immer wieder passiert ist, dann braucht das Land vor allem weitere Waffen.

Die USA geben den Takt vor

Es braucht gepanzerte Truppentransporter, um die eigenen Soldaten an der Front sicher bewegen zu können, es braucht Artillerie und Munition, um hinter der Front russische Versorgungsdepots zerstören zu können, und es braucht Luftabwehr-Systeme, um die eigenen Bürger vor russischen Mittelstreckenraketen zu schützen, die auf Spielplätzen und in Wohngebäuden einschlagen, so wie am Montag. Die USA geben hier – wie so oft – den Takt vor. Präsident Joe Biden hat weitere Militärhilfe einschließlich fortschrittlicher Flugabwehr-Systeme angekündigt. Auch die Bundesregierung hat vor einigen Monaten unter anderem das Flugabwehrsystem IRIS-T versprochen, das – so sagte es Kanzler Scholz damals – eine ganze Großstadt gegen Luftangriffe verteidigen könne. Das allerdings hätte man in der Ukraine schon jetzt gut gebrauchen können.

Friedensgespräche bleiben möglich

Ja, die USA, Deutschland und andere haben schon viel geleistet, ohne westliche Hilfe würde in Kiew auf öffentlichen Gebäuden heute die russische Flagge wehen. Auch dafür sind die Ukrainer dankbar. Aber wenn Russland dauerhaft zurückgedrängt werden soll, braucht es langfristige, koordinierte Unterstützung. Diese Unterstützung steht zukünftigen Friedensgesprächen übrigens nicht im Weg. Die ergeben aber nur dann Sinn, wenn die von Russland angegriffene Ukraine wieder aus einer Position der Stärke heraus verhandelt. Dass es so kommt, das ist jetzt die Aufgabe des Westens.