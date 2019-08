Russland hat in der Polarregion des Arktischen Ozeans und der Barentssee Raketen getestet.

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, trafen die Geschosse Übungsziele in der Region Archangelsk und auf der Halbinsel Kamtschatka. Ob es sich um eine Reaktion auf den jüngsten US-Raketentest handelte, ist unklar.



Am vergangenen Montag hatte das Pentagon erklärt, erstmals seit dem Ausscheiden der USA aus dem Abrüstungsabkommen INF eine Mittelstreckenrakete getestet zu haben. Verteidigungsminister Esper sagte anschließend an die Adresse Chinas gerichtet, man habe damit die Fähigkeit zeigen wollen, schlechtes Verhalten von Seiten Pekings abzuwehren.



Der russische Präsident Putin kündigte nach dem Test der neuen US-Rakete eine baldige Reaktion an. Man werde eine "deckungsgleiche Antwort" geben, sagte Putin.