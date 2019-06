Nach der vorübergehenden Festnahme des russischen Journalisten Golunow haben zwei ranghohe Vertreter der Moskauer Polizei ihre Posten verloren.

Der Leiter der Abteilung gegen Drogenhandel und der Polizeichef im westlichen Bezirk Moskaus wurden per Dekret von Präsident Putin von ihren Funktionen entbunden. Beide waren in die Festnahme Golunows involviert.



Der regierungskritische Journalist war in der vergangenen Woche wegen angeblichen Drogenhandels festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden. Die Vorwürfe wurden später fallen gelassen. Die Regierung gestand ein, dass es keine Beweise gab.