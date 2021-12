Der Oppositionelle Alexei Nawalny während seines Prozesses in Russland (IMAGO / ITAR-TASS)

Wie das Außenministerium in Moskau mitteilte, dürfen sieben britische Staatsbürger künftig nicht mehr einreisen. Zur Begründung hieß es, diese seien "eng verstrickt in antirussische Tätigkeiten". Die Regierung in London hatte zuvor Einreisesperren ebenfalls gegen sieben Personen verhängt, die Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes sein und in Verbindung zu dem Anschlag gestanden haben sollen.

Nawalny war im August 2020 auf einem russischen Inlandsflug mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok vergiftet worden. Nach seiner Behandlung in Deutschland reiste er nach Russland zurück, wurde dort umgehend verhaftet und zu mehr als zwei Jahren Lagerhaft verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.