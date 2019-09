Die russische Regierung hat sich noch vor der Bekanntgabe der Ergebnisse der Regionalwahl zufrieden mit dem Ausgang der Abstimmung gezeigt.

Die Regierungspartei Geeintes Russland bleibe die führende politische Kraft, sagte Regierungs- und Parteichef Medwedew am Abend. Nach Angaben der Wahlkommission konnte die Partei in den ersten Auszählungen in vielen Regionen die meisten Stimmen holen und ihre Spitzenposition halten. Laut Medienberichten könnte Geeintes Russland aber in der Hauptstadt Moskau deutlich an Stimmen verloren haben.



Die Menschenrechtsorganisation Golos und andere Beobachter berichteten von Hunderten Meldungen über Manipulationsversuche und beklagten Behinderungen ihrer Arbeit. Die Wahlen auf regionaler und kommunaler Ebene galten als wichtiger Stimmungstest für Präsident Putin und die Regierungspartei.