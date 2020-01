Die russische Regierung hat Pläne vorgestellt, mit denen sie auf die Folgen des Klimawandels im Land reagieren will.

Das Papier wurde auf der Website der Regierung veröffentlicht. Genannt werden darin insgesamt 30 Maßnahmen; so sollen etwa mehrere neue Behörden geschaffen und Pläne für Evakuierungen und Impfkampagnen ausgearbeitet werden. Außerdem heißt es, der Klimawandel habe bedeutende Folgen für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung Russlands.



Die russische Regierung erwartet auch - Zitat - positive Effekte der Erderwärmung. Als Beispiele führt das Papier die Erwartungen auf, dass der Energiebedarf in bislang kalten Regionen sinke und dass es künftig möglich werde, den Arktischen Ozean mit Schiffen zu befahren.



Russland war im September dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 beigetreten. In dem Land sind einige Auswirkungen des Klimawandels besonders deutlich zu spüren, etwa indem sich der Permafrostboden in Sibirien erwärmt.