Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Russland chinesischen Staatsbürgern nun generell die Einreise untersagt.

Diese Regelung gelte ab Donnerstag, zitierten Nachrichtenagenturen die stellvertretende Ministerpräsidentin Golikowa. In Russland traten bislang zwei Infektionsfälle auf. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Moskau die Verbindungen zu China weitgehend gekappt. Bahn- und Flugverbindungen wurden ganz oder teilweise ausgesetzt. Chinesen erhielten außerdem keine Arbeitsvisa mehr. In der Volksrepublik sind nach offiziellen Angaben zehntausende Menschen mit dem Virus infiziert. An der Covid-19 genannten Lungenkrankheit sind schon mehr als 1.800 Menschen gestorben.