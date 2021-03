Russland hat die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim vor sieben Jahren verteidigt.

Ein Regierungssprecher sagte in Moskau, das damalige Referendum sei legal gewesen - sowohl im Hinblick auf das internationale Recht als auch hinsichtlich ukrainischer Gesetze. Am 16. März 2014 hatte in dem international nicht anerkannten Referendum die mehrheitlich russische Bevölkerung der Halbinsel für den Beitritt zu Russland gestimmt.



Das ukrainische Außenministerium sprach dagegen von groben Verstößen gegen Grundsätze und Normen des Völkerrechts. Die Bundesregierung schloss sich der Forderung Kiews nach Rückgabe der Krim an die Ukraine an.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.