Bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Russland hat die Regierungspartei "Geeintes Russland" vielerorts die meisten Stimmen erhalten.

Das teilte die Wahlkommission unter Berufung auf Zwischenergebnisse mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Regierungs- und Parteichef Medwedew sagte, Geeintes Russland behalte die Unterstützung einer sehr bedeutenden Anzahl von Bürgern.



In der Hauptstadt Moskau könnte die Partei dagegen deutlich an Stimmen verloren haben. Medienberichten zufolge geht fast die Hälfte der Bezirke an Kandidaten von zugelassenen Oppositionsparteien. Nichtregierungsorganisationen berichteten von Manipulationsversuchen und beklagten eine Behinderung ihrer Arbeit.