Die russische Regierungspartei "Geeintes Russland" hat bei den Parlamentswahlen ihre Zweidrittel-Mehrheit verteidigt.

Nach Angaben der Wahlkommission bekam die Partei von Präsident Putin bei der Wahl 225 über Listen vergebene Sitze. Bei den anderen 225 per Direktwahl vergebenen Mandaten lag sie in 198 Bezirken vorn. Die Vorsitzende der Wahlkommission, Pamfilowa, bestätigte, dass "Geeintes Russland" zwei Drittel der 450 Sitze bekommen habe. Die Wahlbeteiligung wurde mit 51,6 Prozent angegeben. Putin dankte den Bürgern für ihr Vertrauen.



Die Europäische Union kritisierte den Ablauf der russischen Parlamentswahl. Die Abstimmung habe in einer Atmosphäre der Einschüchterung kritischer und unabhängiger Stimmen stattgefunden, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell in Brüssel. Zuvor hatte die Bundesregierung eine Überprüfung der Betrugsvorwürfe im Zusamenhang mit der Parlamentswahl gefordert.

