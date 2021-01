Aus der Haft heraus hat der russische Oppositionspolitiker Nawalny zu neuen Protesten in seinem Land aufgerufen.

Die Menschen sollten auf die Straßen gehen und sich nicht fürchten, heißt es in einem Video Nawalnys, das am Abend veröffentlicht wurde. Niemand wolle in einem Land leben, in dem Willkür und Korruption herrschten. Die Kundgebungen sollen am Sonntag stattfinden. Am vergangenen Wochenende hatten nach Schätzungen der Organisatoren bis zu 300.000 Menschen gegen die Staatsführung demonstriert.



Wenige Stunden vor dem Aufruf hatte ein russisches Gericht die 30-tägige Haftstrafe Nawalnys bestätigt. Der Regimekritiker war am 17. Januar bei seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen worden, weil er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben soll. Nawalnys Anwälte argumentierten dagegen, ihr Mandant habe sich nach einer Vergiftung in Deutschland behandeln lassen müssen und sich deshalb nicht bei der russischen Polizei melden können.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.