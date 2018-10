Die Menschen in Russland müssen künftig fünf Jahre länger arbeiten.

Wie der Kreml mitteilte, unterzeichnete Präsident Putin das Gesetz zur umstrittenen Rentenreform am Abend. Zuvor hatten Parlament und Föderationsrat dafür gestimmt. Mit der Neuregelung steigt das Eintrittsalter schrittweise. Frauen sollen demnach mit 60 in Rente gehen, Männer mit 65 Jahren. Bislang arbeiten Frauen in Russland offiziell maximal bis zum 55., Männer bis zum 60. Lebensjahr.



Gegen die Rentenreform hatte es Proteste gegeben. Ältere fürchten, wegen der im Vergleich zu anderen europäischen Ländern niedrigeren Lebenserwartung kaum noch etwas von ihren Altersbezügen zu haben. Jüngere sorgen sich um Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn Ältere Stellen länger besetzen.