Russland sieht den INF-Vertrag zum Verzicht auf atomare Mittelstreckenwaffen noch nicht als verloren an.

Man arbeite weiter daran, das Abkommen zu erhalten, sagte Vizeaußenminister Rjabkow russischen Medienberichten zufolge. Das Außenministerium in Moskau teilte am Abend mit, die Anschuldigungen gegen Russland seien unbegründet. Man wolle Moskau die Verantwortung für ein mögliches Aus des INF-Vertrags zuschieben.



Zuvor war ein Treffen des Nato-Russland-Rats in Brüssel ohne Ergebnis geblieben. Moskau habe keinerlei Bereitschaft gezeigt, seine Position zu revidieren, erklärte Nato-Generalsekretär Stoltenberg.



Die USA wollen aus dem Vertrag aussteigen. Sie werfen Russland vor, mit dem Bau neuer Marschflugkörper gegen das Abkommen zu verstoßen.