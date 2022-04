Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission (picture alliance/dpa/MAXPPP)

Entsprechend äußerte sie sich mit Blick auf ein sechstes Sanktionspaket in der Zeitung "Bild am Sonntag". Sie verwies darauf, dass die Sberbank alleine 37 Prozent des russischen Bankensektors ausmache. Von der Leyen plädierte dafür, bei den Strafen das Öl stärker in den Blick zu nehmen. Die Brüssler Kommission entwickele hier gerade kluge Mechanismen. Oberstes Ziel sei es, die russischen Einnahmen zu schrumpfen. Es müsse verhindert werden, dass Kreml-Chef

Putin auf anderen Märkten noch höhere Preise für Öl-Lieferungen erziele, die sonst in die EU gingen, erklärte von der Leyen.

