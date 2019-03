Russlands Präsident Putin hat zwei umstrittene Gesetze unterzeichnet.

In Zukunft können die Behörden hohe Geldstrafen gegen Medien verhängen, wenn diese mutmaßliche Falschmeldungen verbreiten. Was als solche eingeschätzt wird, fällt in die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaften. Außerdem werden zwei neue Straftatbestände eingeführt: "Beleidigungen staatlicher Symbole" und "Respektlosigkeit gegenüber Amtsträgern". Dafür drohen Geldstrafen von umgerechnet bis zu 4.000 Euro oder bis zu 15 Tage Gefängnis. Menschenrechtler werten die neuen Gesetze als Einschränkung der Meinungsfreiheit.