Nach Naturkatastrophe

Die Sondereinheit solle in der Region Primorje die Arbeiten nach dem Hochwasser koordinieren, schrieb das Katastrophenschutzministerium in Moskau auf Telegram. Flugzeuge sollen Hilfsgüter in die Region transportieren und Militär-Hubschrauber bei der Verlegung von Rettungskräften zum Einsatzort helfen. Fast 4400 Häuser wurden überschwemmt, 28 Siedlungen sind nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten. Es gebe keine Berichte über Verletzte. Durch die frühzeitige Entsendung von Einheiten seien größere Schäden vermieden worden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.