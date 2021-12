Das Archivbild zeigt russische Bomber im belarussischen Luftraum. (Russian Defense Ministry Press S)

Die Langstreckenbomber hätten gemeinsam mit der belarussischen Luftwaffe trainiert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Die Übungsmission war bereits die dritte seit dem vergangenen Monat. Sie fällt in eine Zeit großer Spannungen zwischen Russland und dem Westen. Anlass ist die Befürchtung, dass Moskau einen Einmarsch in die Ukraine planen könnte.

Wegen der russischen Konzentration von Militäreinheiten an der Grenze zur Ukraine plant die Nato laut einem Medienbericht die Verstärkung der eigenen Truppen. Der europäische Nato-Oberbefehlshaber Wolters habe den Mitgliedsstaaten vorgeschlagen, in Rumänen und Bulgarien ähnlich wie bereits im Baltikum und in Polen die Nato-Präsenz über die Mission "Enhanced Forward Presence" zu erweitern, berichtet das Magazin "Spiegel".

