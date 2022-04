Die Konsulate der baltischen Staaten in St. Petersburg werden geschlossen. (Peter Kovalev/IMAGO/ITAR-TASS)

Wie das Außenministerium in Moskau mitteilte, werden die Vertretungen Lettlands und Estlands in Sankt Petersburg und Pskow wie auch das litauische Konsulat in Sankt Petersburg geschlossen.

Russland reagiert damit auf Schritte der baltischen Staaten. Anfang April hatten Lettland und Estland wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die Schließung von jeweils zwei russischen Konsulaten angeordnet. Litauen forderte den russischen Botschafter zur Ausreise auf.

Lettisches Parlament wirft Russland Völkermord in der Ukraine vor

Heute hatte das lettische Parlament in Riga einstimmig eine Entschließung verabschiedet, in der Russland Völkermord am ukrainischen Volk vorgeworfen wird. Zuleich verlangten die Abgeordneten den Import von russischem Öl und Gas in der gesamten Europäischen Union sofort einzustellen. Das Parlamant verwies auf - so wörtlich - "umfangreiche Zeugenaussagen und Beweise für brutale Massenverbrechen, die von der russischen Armee begangen worden seien." Die Rede ist unter anderem von Mord, Folter und sexuellem Missbrauch von ukrainischen Zivilisten in Butscha, Irpin, Mariupol und anderen Orten. Zudem entführe Russland ukrainische Staatsbürger auf sein Territorium, hierß es weiter.

Weiterführende Informationen

