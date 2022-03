Man folge damit einem Ersuchen der Generalstaatsanwaltschaft, teilte die Kommunikationsaufsicht mit. Gründe wuden nicht genannt. Bild-Chefredakteur Johannes Boie erklärte , die russische Zensur bestätige die Redaktion in ihrer journalistischen Arbeit für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Das Blatt berichtet zum Teil auch in russischer Sprache über den Angriffskrieg gegen die Ukraine. - Die Führung in Moskau geht seit längerem gegen in- und ausländische Medien vor.