In Russland ist das erste schwimmende Atomkraftwerk auf dem Weg in den fernen Osten des Landes.

Zielort ist die Stadt Pewek, rund 4.000 Kilometer von Murmansk entfernt. Wie der Atomkonzern Rosatom mitteilte, hat das Schiff "Akademik Lomonossow" mit zwei Reaktoren an Bord den Hafen von Murmansk verlassen. Innerhalb der nächsten zwei Monate werde das Kraftwerk seinen Bestimmungsort erreichen. Schwer zugängliche Regionen sowie Gas- und Ölbohrinseln im Meer sollen von der mobilen Anlage mit Strom und Wärme versorgt werden.



Das Projekt ist in Russland umstritten. Umweltschützer warnen vor einem Atomunfall im Polarmeer und sprechen von einem - so wörtlich - "schwimmenden Tschernobyl".