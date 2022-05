Russland hat die westukrainische Stadt Lwiw angegriffen. In der Innenstadt wurden vier Explosionen gemeldet. (Archivbild) (Nariman El-Mofty/AP/dpa)

Wie der ukrainische Generalstab mitteilte, versuchten russische Truppen in der Ostukraine von Norden her auf das Donbass-Gebiet vorzustoßen. Zudem zögen die Angreifer in verschiedenen Orten Einheiten zusammen, um eine Offensive voranzutreiben. In der Region Donezk sind nach Angaben der Gebietsverwaltung bei russischen Angriffen mindestens 21 Zivilisten getötet worden. Auch das in Mariupol eingekesselte Stahlwerk Asowstal sei erneut unter Beschuss genommen worden.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass Artillerie gestern über 400 ukrainische Ziele getroffen habe. Außerdem habe die Luftwaffe 39 weitere Ziele angegriffen.

Die Angaben beider Seiten können größtenteils nicht überprüft werden.

