Ein Mann verlässt mit einer Tasche ein bei einem Angriff zerstörtes Wohngebäude in Kiew in der Ukraine (Archivbild). (dpa/ukraine-kiew-russland-krieg-lage-verletzte-tote-kampf-luftwaffe-angriff-flugzeug)

Aus der Hauptstadt Kiew wurden heute früh an mehreren Orten schwere Explosionen gemeldet. Auch in der belagerten Hafenstadt Mariupol gehen die Kämpfe mit Luftangriffen weiter. Dort sollen auf russischer Seite Einheiten aus Tschetschenien im Einsatz sein. Nach Darstellung des ukrainischen Generalstabs war es zuletzt gelungen, eine Offensive abzuwehren.

Nach mehreren gescheiterten Evakuierungsversuchen konnten in Mariupol gestern erstmals Zivilisten den Ort verlassen. In anderen Städten des Landes hielten die Kämpfe ebenfalls an.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.