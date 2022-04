Szene aus Mariupol (Imago / Itar-Tass / Sergei Bobylev)

Das US-Verteidigungsministerium und der britische Militärgeheimdienst berichteten übereinstimmend, dass Russland zusätzliche Kampfeinheiten an der Ostgrenze der Ukraine zusammenziehe.

Die ukrainische Regierung einigte sich nach eigenen Angaben mit den russischen Truppen auf einen Fluchtkorridor für Zivilisten aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol. Wie die stellvertretende Regierungschefin Wereschtschuk im Messengerdienst Telegram mitteilte, sollten Frauen, Kinder und ältere Menschen nach Saporischschja gebracht werden. Der Bürgermeister von Mariupol bezifferte die Zahl der in der Stadt verbliebenen Zivilisten auf etwa 100.000. Zehntausende seien getötet worden.

Der Kommandeur der in einem Stahlwerk in der Hafenstadt verschanzten ukrainischen Truppen, Wolyna, rief dazu auf, eine Evakuierung seiner Einheit in einen Drittstaat zu ermöglichen. In einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft sprach er unter anderem von mehr als 500 Verletzten sowie von hunderten Zivilisten, die sich neben den Soldaten auf dem Werksgelände aufhielten. Russland stellte den Verteidigern erneut ein Ultimatum und forderte sie auf, ihre Waffen niederzulegen.

Weiterführende Informationen

