Das teilte das Oberste Militärkommando der Ukraine mit. So habe Russland am gestrigen Sonntag mehr als zehn Raketenangriffe auf den Bezirk Kupiansk in der Region Charkiw gestartet. Dabei seien über 25 Orte entlang der Frontlinie Kupiansk-Lyman beschossen worden. In der Region Saporischschja seien 20 Orte getroffen worden. Zudem meldete Russland den Tod von 60 ukrainischen Soldaten im Frontbereich von Kupiansk.

Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

