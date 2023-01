Drohnenangriffe auf die Ukraine sind zum Alltag geworden. (- / Ukrinform / dpa / -)

Um kurz vor Mitternacht Ortszeit wurden zwei Bezirke der Hauptstadt Kiew attackiert, wie Bürgermeister Klitschko per Telegram mitteilte. Dabei wurden ein Mann getötet und mindestens 20 weitere Menschen verletzt. Bereits während des gesamten Silvestertags hatte es landesweit zahlreiche Luftangriffe gegeben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte in seiner Neujahrsansprache, die Menschen in seinem Land würden bis zum Sieg gegen Russland weiterkämpfen. Der russische Präsident Putin hielt nach Angaben des Kreml seine Neujahrsansprache vom Hauptquartier des südlichen russischen Militärdistrikts aus, wo er Soldaten auszeichnete. Russland, so Putin, stehe in dem Konflikt mit der Ukraine "moralisch" und "historisch" auf der richtigen Seite.

