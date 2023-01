Drohnenangriffe auf die Ukraine sind zum Alltag geworden. (dpa )

Ziel war unter anderem die Hauptstadt Kiew. Nach Angaben der ukrainischen Armee wurde die Stadt mit Raketen und im Iran hergestellten Kampfdrohnen attackiert. Es gab einen Toten und etwa 20 Verletzte. Präsident Selenskyj erklärte in seiner Neujahrsansprache, die Menschen in seinem Land würden bis zum Sieg gegen Russland weiterkämpfen. Der russiche Präsident Putin wiederum betonte in seiner Ansprache, Russland stehe in dem Konflikt mit der Ukraine "moralisch und historisch" auf der richtigen Seite.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.