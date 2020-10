Russland hat dem amerikanischen Whistleblower Snowden ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewährt.

Das meldet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf seinen Anwalt. Snowden hatte im Frühling eine weitere dreijährige Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis beantragt, da die aktuelle in diesem Jahr auslief. Der Anwalt sagte, sein Mandant erwäge bisher nicht, einen russischen Pass zu beantragen.



Snowden hatte 2013 Dokumente zu Aktivitäten des US-Abhördienstes NSA und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben. Damit enthüllte er eine ausufernde Überwachung im Internet. In den USA wurde er daraufhin unter einem Spionagegesetz angeklagt.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.