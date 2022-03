Das Foto zeigt ein zerstörtes Gebäude in Charkiw. (AFP)

Der Berater von Präsident Selenskyj, Arestowytsch, berichtete von einer zunehmenden Bombardierung der Außenbezirke von Kiew, von Tschernihiw im Norden, Mykolajiw im Süden und Charkiw. In der zweitgrößten Stadt der Ukraine wurde bei den Angriffen der Fernsehturm beschädigt. Auch die Nachrichtenagentur AFP meldete einen verstärkten Beschuss der genannten Städte. In Charkiw seien auch Wohnhäuser getroffen worden. In der Stadt Irpin in der Nähe von Kiew wurden nach Angaben des dortigen Bürgermeisters mehrere Zivilisten auf der Flucht vor den Kämpfen bei einem Granateneinschlag getötet.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten können kaum unabhängig überprüft werden.

Der ORF-Reporter Christian Wehrschütz sagte im Deutschlandfunk, Kiew werde derzeit von drei Seiten ganz massiv eingeschlossen. Die Verteidiger der Stadt bereiteten sich auf einen Angriff vor. Die Versorgunglage in Kiew werde immer schlechter.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.