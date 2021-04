Die russische Staatsanwaltschaft fordert, die Anti-Korruptionsstiftung des inhaftierten Oppositionellen Nawalny zu verbieten.

Die Behörde rief ein Moskauer Gericht dazu auf, die Organisation und deren Regionalbüros als extremistisch einzustufen. Sie seien damit beschäftigt, die Destabilisierung der gesellschaftlichen Situation vorzubereiten, hieß es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft, aus der die Nachrichtenagentur AFP zitiert.



Nawalny verbüßt wegen des Verstoßes gegen Bewährungsauflagen eine Freiheitsstrafe und ist in einen Hungerstreik getreten. Er erklärte, wegen seines schlechten Gesundheitszustands sei ihm nun eine Zwangsernährung angedroht worden. Mit dem Hungerstreik will Nawalny einen Arztbesuch erzwingen.

