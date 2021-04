Der russische Präsident Putin empfängt am Nachmittag seinen belarussischen Kollegen Lukaschenko in Moskau.

Bei den Gesprächen dürfte es um die innenpolitische Krise in der früheren Sowjetrepublik gehen. Die Opposition in Belarus demonstriert seit Monaten gegen den seit 27 Jahren amtierenden Regierungschef. Sie wirft ihm Wahlbetrug vor und fordert seinen Rücktritt. Lukaschenko weist die Vorwürfe zurück. Die Sichertheitskräfte gehen mit harter Hand gegen die Demonstrierenden vor. Die EU erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an.

