Baerbock erklärte, Russland müsse ernste Schritte zur Deeskalation ergreifen. Moskau habe mit dem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine die Grundprinzipien der europäischen Friedensordnung in Frage gestellt. Sie bedauerte, dass Moskau keine Vertreter nach München geschickt habe. Der Leiter der Sicherheitskonferenz, Ischinger, betonte im ARD-Fernsehen, Moskau versuche, seine Nachbarländer unterzuordnen. Das müsse verhindert werden. Der Vorsitzende der Grünen, Nouripour, sagte im Deutschlandfunk , man müsse Russland vermitteln, dass Aggression einen Preis habe. Der Westen könne nicht einfach zuschauen, wie Russland die territoriale Integrität der Ukraine verletze. Dennoch solle am diplomatischen Strang festgehalten werden.