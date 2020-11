Die russischen Behörden haben ein neues Strafverfahren gegen die Zeugen Jehovas eröffnet.

Verbotenerweise habe die Religionsgemeinschaft wieder ihre Arbeit aufgenommen, teilten Ermittler in Moskau mit. Es gebe landesweite Durchsuchungen von Gebäuden der Organisation in 20 Regionen.



Der Oberste Gerichtshof in Russland hatte 2017 entschieden, dass es sich bei den Zeugen Jehovas um eine extremistische Organisation handelt und ihre Auflösung angeordnet. Dutzende Anhänger wurden festgenommen und Hunderte strafrechtlich verfolgt. Die Zeugen Jehovas haben nach eigenen Angaben in Russland mehr als 170.000 Mitglieder.

