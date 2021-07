Russlands Präsident Putin hat eine neue Strategie für die nationale Sicherheit seines Landes unterzeichnet, die sich explizit gegen den Einfluss des Westens wendet.

So heißt es in dem 44-seitigen Dokument unter anderem, die "Verwestlichung" der Kultur verstärke die Gefahr, dass die Russische Föderation ihre kulturelle Souveränität verliere. Westlichen Ländern wird vorgeworfen, Freizügigkeit, Sittenlosigkeit und Egoismus zu propagieren. In dem Strategiepapier werden zudem die Sanktionen der USA und der EU gegen Russland kritisiert, ebenso wie eine Annäherung der Nato an die Grenzen des Landes. Russland wolle sich deshalb stärker China und Indien zuwenden.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.