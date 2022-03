Der Auslandssender Deutsche Welle musste am 3. Februar 2022 sein Moskauer Büro schließen und erhielt Sendeverbot (AFP / Yuri KADOBNOV)

Es setzt den deutschen Auslandssender auf eine entsprechende Liste von Medienorganisationen, die in Russland so bezeichnet werden und all ihre Veröffentlichungen einer gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung versehen müssen. Die Internetseite der Deutschen Welle war bereits Anfang März von der staatlichen Medienaufsicht Roskomnadsor blockiert worden wegen des Vorwurfs der Verbreitung von Falschnachrichten über die russische Invasion der Ukraine.

Der Intendant der Deutschen Welle, Limbourg, erklärte: „Diese erneute Willkür-Entscheidung der russischen Behörden war leider zu erwarten. Ein weiterer Schritt, die Pressefreiheit anzugreifen und ein neuer Versuch, die russische Bevölkerung von freien Informationen abzuschneiden." Dies halte den Sender aber nicht davon ab, weiterhin unabhängig und umfassend aus einem neuen Studio in Lettland und aus Deutschland über Russland und die Region zu berichten, so Limbourg.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.