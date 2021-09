Russlands Präsident Putin hat den syrischen Machthaber Assad zu Gesprächen in Moskau empfangen.

Das teilte der Kreml mit. Demnach ging es bei der Unterredung um die Lage in Syrien. Putin habe die Präsenz ausländischer Truppen in dem Land kritisiert. Diese hielten sich ohne Beschluss der UNO und der Zustimmung Assads in Syrien auf. Dies beeinträchtige einen schnelleren Wiederaufbau und eine Konsolidierung, so Putin laut Kreml-Mitteilung weiter. Assad habe für die Hilfe aus Moskau gedankt.



In Syrien herrscht seit März 2011 Krieg. Russland ist ein Verbündeter der Regierung in der Hauptstadt Damaskus und fliegt in Syrien Militäreinsätze.

