In ganz Russland haben Menschen erneut ihre Solidarität mit dem inhaftierten Oppositionspolitiker Nawalny zum Ausdruck gebracht. Nawalnys Team veröffentlichte Fotos, die Menschen mit Handytaschenlampen zeigen, die in kleinen Gruppen durch Städte gehen oder sich in ihre Hinterhöfe stellen.

Vielerorts, darunter Moskau und St. Petersburg, wurden Teelichter in den Schnee gelegt. Überall zu sehen waren auch Herzen anlässlich des Valentinstags. "Liebe ist stärker als Angst" lautete das Motto der Aktion. Nach den zahlreichen Festnahmen in den vergangenen Wochen hatten die Organisatoren den Protest bewusst dezentral geplant. Am Nachmittag gab es bereits Menschenketten in Moskau und St. Petersburg.



Nawalny war vor knapp zwei Wochen in einem im Westen kritisierten Prozess zum Verbüßen einer dreieinhalbjährigen Straflagerhaft verurteilt worden. Seine Inhaftierung hatte die Proteste ausgelöst. Die EU-Außenminister wollen am 22. Februar über weitere Sanktionen gegen Russland beraten.



Präsident Putin sieht in den Solidaritätsbekundungen mit Nawalny einen Versuch seiner Gegner, Unzufriedenheit in der Bevölkerung auszunutzen. In einem im Staatsfernsehen veröffentlichten Interview sagte er, der Westen versuche, Russland einzudämmen. Die Gegner Moskaus hätten schon immer ehrgeizige, machthungrige Menschen für ihre Zwecke eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.