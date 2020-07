In der russischen Region Chabarowsk haben Tausende Menschen die Freilassung von Gouverneur Furgal gefordert.

Eine Nachrichtenwebseite sprach von 20.000 bis 30.000 Demonstranten allein in der Stadt Chabarowsk. Der Politiker war gestern wegen des Verdachts der Ermordung von Geschäftsleuten festgenommen worden. Die Fälle liegen 15 Jahre zurück. Er bestreitet die Vorwürfe. Furgal gehört nicht der Kremlpartei Geeintes Russland an. - In Russland sind Demonstrationen wegen der Corona-Pandemie derzeit verboten.